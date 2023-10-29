Гельмут Марко: «Нас ждет длинная гонка, никто не захочет рисковать всем на ранних этапах»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Мексики Авто

Марко рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при Мехико.

Советник «Ред Булл» отметил, что «Феррари», чьи пилоты заняли первый ряд стартовой решетки, предстоит решить не самую простую задачу.

«Все понимают, что нас всех ждет очень длинная гонка и никто не захочет рисковать всем на ранних этапах. К тому же, с такими температурами команды могут пойти на тактику как с одним, так и с двумя пит-стопам.

У нас также все хорошо с точки зрения оставшихся комплектов шин. И будем честны, «Феррари» предстоит в первый раз удержать хороший гоночный темп на дистанции всего заезда. Гран-при Сингапура был исключением из правил. У Сайнса была возможность сбросить скорость, потому что обгонять на этой трассе невозможно. Сайнс прекрасно провел гонку и отлично отработал тактически, но здесь будет совсем другая гонка», – рассказал Марко.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!

1 комментарий

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WINWOLF
Да понятно, что Макс победит, тут интрига только в том, каким образом Фуры сольют Леклера в этот раз и где тот окажется на финише))
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