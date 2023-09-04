Жан Алези: «Гран-при Италии был лучшим шансом «Феррари», теперь Ферстаппен может выиграть все гонки до конца сезона»

Жан Алези считает, что Максу Ферстаппену по силам выиграть 18 гонок подряд.

Гонщик «Ред Булл» установил рекорд на Гран-при Италии, выиграв десятый этап «Формулы-1» подряд. Алези полагает, что домашняя гонка была лучшим шансом «Феррари» прервать серию нидерландца.

«Десять побед подряд… В «Формуле-1» трудно выиграть даже две гонки подряд. Мы наблюдаем нечто уникальное. Речь не только о лучшей машине, но и о лучшем пилоте. Помню, как в мои времена « » так доминировал, что обгонял болиды на круг после всего лишь 15 кругов. Сейчас и близко нет такого доминирования. Конкуренция крайне высокая, все сражаются очень плотно. За исключением одного гонщика – .

В Монце он продемонстрировал что-то особенное. Он не мог обогнать Сайнса, потому что максимальная скорость «Феррари» очень высокая, однако в итоге вынудил ошибиться. Видна разница между Максом и Пересом, которому понадобилось гораздо больше времени, чтобы обогнать «Феррари».

Когда завершатся серии Ферстаппена и «Ред Булл»? Я надеялся, что здесь, ведь я фанат «Феррари». Но уже слишком поздно, теперь Макс может выиграть все гонки до конца сезона. Это был лучший шанс «Феррари» на победу. К сожалению, не получилось. Тем не менее, поул – это уже здорово, в том числе для фанатов», – сказал экс-пилот «Ф-1».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил