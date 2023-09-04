Жан Алези: «Гран-при Италии был лучшим шансом «Феррари», теперь Ферстаппен может выиграть все гонки до конца сезона»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Жан Алези Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Жан Алези считает, что Максу Ферстаппену по силам выиграть 18 гонок подряд.

Гонщик «Ред Булл» установил рекорд на Гран-при Италии, выиграв десятый этап «Формулы-1» подряд. Алези полагает, что домашняя гонка была лучшим шансом «Феррари» прервать серию нидерландца.

«Десять побед подряд… В «Формуле-1» трудно выиграть даже две гонки подряд. Мы наблюдаем нечто уникальное. Речь не только о лучшей машине, но и о лучшем пилоте. Помню, как в мои времена «Уильямс» так доминировал, что обгонял болиды на круг после всего лишь 15 кругов. Сейчас и близко нет такого доминирования. Конкуренция крайне высокая, все сражаются очень плотно. За исключением одного гонщика – Макса.

В Монце он продемонстрировал что-то особенное. Он не мог обогнать Сайнса, потому что максимальная скорость «Феррари» очень высокая, однако в итоге вынудил Карлоса ошибиться. Видна разница между Максом и Пересом, которому понадобилось гораздо больше времени, чтобы обогнать «Феррари».

Когда завершатся серии Ферстаппена и «Ред Булл»? Я надеялся, что здесь, ведь я фанат «Феррари». Но уже слишком поздно, теперь Макс может выиграть все гонки до конца сезона. Это был лучший шанс «Феррари» на победу. К сожалению, не получилось. Тем не менее, поул – это уже здорово, в том числе для фанатов», – сказал экс-пилот «Ф-1».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

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1 комментарий

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Дмитрий Васин
Для Феррари да, но в Сингапуре 2й командой по силе, скорее всего, будет Астон Мартин, так что Алонсо может преподнести сюрприз
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