Нико Хюлькенберг: «Рад, что вернулся в «Ф-1». Положительные моменты перевешивают проблемы с темпом в гонках»

Пилот « » рассказал, что очень рад своему возвращению в «Формулу-1», несмотря на некоторое разочарование от результата.

Хюлькенбергу за первую половину сезона шесть раз удавалось проходить в третий сегмент квалификации. Однако в гонках команда зачастую не могла соперничать с конкурентами и за первую половину сезона набрала всего 11 очков.

«Мы продолжаем бороться, продолжаем работать. Когда мы подписали контракт и я начал тут работать, я понимал, что путешествие не будет безоблачным. Что будут и тяжелые дни и что впереди нас ждет много работы.

Конечно, в такие моменты по воскресеньям, после гонок или по ходу заезда, результат немного расстраивает. Чувствуется разочарование. Не только для меня, но и для всей команды. Ведь мы вместе в этом участвуем. При этом вы отлично проводите квалификацию, чувствуете себя на подъеме, у вас есть ожидания подняться еще выше, особенно если смотреть со стороны.

Думаю, мы уже пару месяцев как приняли то – просто потому, что проблемы в гонках на данный момент слишком велики, – что нам нужно быть осторожнее с ожиданиями. Но я все равно получаю удовольствие от таких выступлений. Я по-прежнему очень рад тому, что вообще вернулся в «Формулу-1» и многочисленные положительные моменты перевешивают проблемы с темпом в гонках», – рассказал Хюлькенберг.

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