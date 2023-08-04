Серхио Перес: «Хорнер сказал, что не будет разговаривать со мной до конца уик-энда, если я не попаду в топ-3 квалификации в Бельгии»

Серхио Перес рассказал о шуточной мотивации со стороны руководителя Кристиана Хорнера.

После квалификации к Гран-при Бельгии Хорнер поздравил пилота « » с третьим временем и стартом с первого ряда в воскресенье.

«О, теперь ты будешь со мной разговаривать», – ответил на это .

Впоследствии Перес объяснил странное сообщение по радио:

«Это была шутка. Он подошел ко мне перед квалификацией и сказал: «Если не попадешь в топ-3, я не буду с тобой разговаривать до конца уик-энда.

Так что в итоге он со мной разговаривал».

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Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й