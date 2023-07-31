Оскар Пиастри: «Если поднимаешься по «О Руж» с рулем под 180 градусов и едешь прямо, что-то определенно сломано»

Оскар Пиастри рассказал об ощущениях от «О Руж»-«Радийон» на сломанной машине.

Пиастри столкнулся с соперником из « » и барьерами в первом повороте. « » Оскара получил значительные повреждения и остановился, не проехав и одного круга.

«Слева был прокол, справа спереди тоже было сломано. Если поднимаешься по «О Руж» с рулем, повернутым примерно на 180 градусов, и все равно едешь прямо, значит, что-то определенно сломано.

Мне повезло, что все объехали меня до «О Руж». Мне удалось сместиться влево до подъема, и с этого момента я просто пытался ехать как можно левее. Но да, не очень весело ехать по слегка искривленной прямой, если не можешь поворачивать», – заявил австралийский гонщик.

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