Кристиан Хорнер: «Оба гонщика «Ред Булл» продемонстрировали отличные выступления»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен выступлениями обоих гонщиков.

«С точки зрения гоночного мастерства оба наших гонщика продемонстрировали отличные выступления. Макс снова был в блестящей форме и вновь показал, почему это его любимая трасса. В то время как Чеко показал выступление в квалификации такого уровня, на который, как мы знаем, он и способен на самом деле. Он закончил круг, уступив времени Шарля Леклера всего пару тысячных секунды, а в гонке будет стартовать с первого ряда впервые с Гран-при Майами.

Да, штраф отбросил Макса вниз по стартовой решетке. Но с учетом старта Макса с шестой позиции и при условии сохранения Чеко такой формы в воскресенье, гонка должна выйти отличной», – рассказал Хорнер.

Макс Ферстаппен о спорах с гоночным инженером в квалификации: «Порой мы оба можем довольно громко и эмоционально выражаться. Но все хорошо»