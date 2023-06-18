Сайнс, Цунода, Стролл и Хюлькенберг вызваны к стюардам Гран-при Канады
Карлос Сайнс, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг и Ланс Стролл могут быть оштрафованы по итогам квалификации к Гран-при Канады.
Всех четверых гонщиков вызвали к стюардам для разбирательства по ряду инцидентов.
Сайнс может быть оштрафован за возможную блокировку Пьера Гасли – француз был крайне недоволен действиями гонщика «Феррари», и в результате данного инцидента не смог выйти из первого сегмента.
Стролла («Астон Мартин) подозревают в блокировке Эстебана Окона.
В то же время Юки Цунода стал участником сразу двух инцидентов – гонщик «Альфа Таури» мог помешать и Шарлю Леклеру, и Нико Хюлькенбергу.
Сам Хюлькенберг, в свою очередь, мог нарушить правила, превысив скорость в тот момент, когда квалификация уже была остановлена красными флагами.
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