Сайнс, Цунода, Стролл и Хюлькенберг вызваны к стюардам Гран-при Канады

, Юки Цунода, Нико Хюлькенберг и могут быть оштрафованы по итогам квалификации к .

Всех четверых гонщиков вызвали к стюардам для разбирательства по ряду инцидентов.

Сайнс может быть оштрафован за возможную блокировку – француз был крайне недоволен действиями гонщика «Феррари», и в результате данного инцидента не смог выйти из первого сегмента.

Стролла («Астон Мартин) подозревают в блокировке Эстебана Окона.

В то же время Юки Цунода стал участником сразу двух инцидентов – гонщик « » мог помешать и Шарлю Леклеру, и Нико Хюлькенбергу.

Сам Хюлькенберг, в свою очередь, мог нарушить правила, превысив скорость в тот момент, когда квалификация уже была остановлена красными флагами.

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. Хюлькенберг – на первом ряду! «Феррари» снова провалилась