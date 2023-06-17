Технические проблемы Окона вызвали красные флаги во 2-й практике в Канаде. В 1-й на трассе остановился Гасли

Оба гонщика « » вызвали красные флаги в пятничных практиках перед .

В первой тренировке на трассе остановился . Как стало известно впоследствии, проблема была вызвана отказом запасного руля.

Во второй сессии свободных заездов трудности возникли у его напарника . Пилот припарковался на обочине. Команда объяснила остановку «предположительной потерей водяного давления».

Болид Гасли в первой практике сломался из-за отказа запасного руля

Болид Гасли сломался через 3 минуты после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

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