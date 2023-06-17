Технические проблемы Окона вызвали красные флаги во 2-й практике в Канаде. В 1-й на трассе остановился Гасли
Оба гонщика «Альпин» вызвали красные флаги в пятничных практиках перед Гран-при Канады.
В первой тренировке на трассе остановился Пьер Гасли. Как стало известно впоследствии, проблема была вызвана отказом запасного руля.
Во второй сессии свободных заездов трудности возникли у его напарника Эстебана Окона. Пилот припарковался на обочине. Команда объяснила остановку «предположительной потерей водяного давления».
Болид Гасли в первой практике сломался из-за отказа запасного руля
Болид Гасли сломался через 3 минуты после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами
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