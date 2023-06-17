Технические проблемы Окона вызвали красные флаги во 2-й практике в Канаде. В 1-й на трассе остановился Гасли

Теги Гран-при Канады Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Оба гонщика «Альпин» вызвали красные флаги в пятничных практиках перед Гран-при Канады.

В первой тренировке на трассе остановился Пьер Гасли. Как стало известно впоследствии, проблема была вызвана отказом запасного руля.

Во второй сессии свободных заездов трудности возникли у его напарника Эстебана Окона. Пилот припарковался на обочине. Команда объяснила остановку «предположительной потерей водяного давления».

Болид Гасли в первой практике сломался из-за отказа запасного руля

Болид Гасли сломался через 3 минуты после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий