Гюнтер Штайнер – о пилотах «Хааса» на сезон-2024: «Мы вполне довольны тем, что у нас есть»

Руководитель «Хааса» подчеркнул, что не планирует менять состав пилотов на следующий сезон. Сейчас за американскую команду выступают и .

Также Гюнтер дал понять, что намерен продолжить сотрудничество с «Феррари» – итальянцы поставляют «Хаасу» моторы.

«С точки зрения рынка пилотов, думаю, мы вполне довольны тем, что у нас есть. Мы, очевидно, хотим объявить своих пилотов как можно скорее, чтобы не пришлось ходить вокруг да около, как в прошлом году: говорить вам, ребята, что обо всем будет объявлено на следующей гонке – это становится скучно!

Что касается «Феррари», думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет смысла что-либо менять. Просто потому, что у вас такой год, еще не значит, что нужно тут же идти к кому-то другому», – сказал Штайнер.

Он также отметил весомый вклад пилотов « » в развитие болида и их помощь в поисках решений проблем – например, проблемы с потерей сцепления из-за быстрого износа резины.

«Я бы сказал, что [опыт наших гонщиков очень помогает]. Нико был очень откровенен, говоря о проблеме. И что мне нравится больше всего – мы говорим об этом открыто. Нет попыток что-либо утаить. Все такие: «Эй, давайте попробуем выяснить, что мы можем сделать, чтобы лучше понять, что происходит».

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