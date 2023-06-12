Кристиан Хорнер: «Мы были очень близки к подписанию Алонсо – в 2008 году «Ред Булл» предлагал ему двухлетний контракт»

Теги Флавио Бриаторе Феррари Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Рено Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о несостоявшемся переходе в австрийскую команду Фернандо Алонсо.

По словам Хорнера, Алонсо мог оказаться в «Ред Булл» в 2008 году, но сделка не состоялась.

«Мы были очень близки к подписанию Алонсо. Мы с Гельмутом Марко встретились с его менеджерами в конце 2008 года и предложили Фернандо двухлетний контракт – на сезоны-2009/2010.

Он был готов подписать только однолетний контракт, в то время как политикой «Ред Булл» было подписание контракта либо на два года, либо отказ от сделки. Мы не были готовы на однолетний контракт. И подумали, что на 2009 год у него был запланирован контракт с «Феррари». Странным было и то, что в переговорах активно участвовал Флавио Бриаторе, который хотел заполучить его для «Рено». Так в итоге и вышло», – рассказал Хорнер.

Выступая за «Ред Булл» Себастьян Феттель четыре года подряд выигрывал чемпионат – с 2010 до 2013 года. За этот период Фернандо Алонсо трижды заканчивал чемпионат на втором месте.

Хорнер добавил, что представители Алонсо позже пытались устроить его переход в «Ред Булл» прямо по ходу сезона-2009:

«При этом позже, уже по ходу сезона-2009 ко мне обратились представители Алонсо с вопросом, может ли Фернандо перейти в «Ред Булл» прямо по ходу сезона? Поскольку они считали, что за рулем нашей машины Алонсо способен выиграть чемпионат.

Потом у нас были еще встречи, в 2011-12 годах. Но, опять же, ничего конкретного…наиболее серьезной дискуссия была в самый первый раз, но в итоге шанс был упущен».

Алонсо – гоночный сверхразум: поправляет мостик в финишном порядке, машет фанатам, выписывает штрафы из болида

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
подпишите его на место Переса и дед ещё покажет кузькину мать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ うちはイタチ
подпишите его на место Переса и дед ещё покажет кузькину мать
Уж лучше тогда кого-нибудь из молодежной программы достать, чем деда подписывать)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Алонсо сам лопухнулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Если бы ушёл в РБ, был бы 7 кратным чемпионам, а Баттон в 2009 пролетел бы мимо титула.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий