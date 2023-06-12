Кристиан Хорнер: «Мы были очень близки к подписанию Алонсо – в 2008 году «Ред Булл» предлагал ему двухлетний контракт»

Руководитель «Ред Булл» рассказал о несостоявшемся переходе в австрийскую команду Фернандо Алонсо.

По словам Хорнера, Алонсо мог оказаться в «Ред Булл» в 2008 году, но сделка не состоялась.

«Мы были очень близки к подписанию Алонсо. Мы с Гельмутом Марко встретились с его менеджерами в конце 2008 года и предложили Фернандо двухлетний контракт – на сезоны-2009/2010.

Он был готов подписать только однолетний контракт, в то время как политикой «Ред Булл» было подписание контракта либо на два года, либо отказ от сделки. Мы не были готовы на однолетний контракт. И подумали, что на 2009 год у него был запланирован контракт с « ». Странным было и то, что в переговорах активно участвовал , который хотел заполучить его для «Рено». Так в итоге и вышло», – рассказал Хорнер.

Выступая за « » Себастьян Феттель четыре года подряд выигрывал чемпионат – с 2010 до 2013 года. За этот период трижды заканчивал чемпионат на втором месте.

Хорнер добавил, что представители Алонсо позже пытались устроить его переход в «Ред Булл» прямо по ходу сезона-2009:

«При этом позже, уже по ходу сезона-2009 ко мне обратились представители Алонсо с вопросом, может ли Фернандо перейти в «Ред Булл» прямо по ходу сезона? Поскольку они считали, что за рулем нашей машины Алонсо способен выиграть чемпионат.

Потом у нас были еще встречи, в 2011-12 годах. Но, опять же, ничего конкретного…наиболее серьезной дискуссия была в самый первый раз, но в итоге шанс был упущен».

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