Льюис Хэмилтон поддержал Винисиуса: «Слова могут ранить. Напоминает о моем опыте»

Льюис Хэмилтон высказался о расизме в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Фанаты «Валенсии» называли футболиста «обезьяной» и «дурнем» во время матча.

«Поразительно, что в 2023 году мы все еще видим и слышим такие вещи. Меня это очень задевает, напоминает об эмоциях, о собственном опыте – будь то в Великобритании или на гонках в Италии, Франции или Испании. Слова действительно могут ранить.

Я считаю его невероятно смелым. Здорово, что многие из тех, кто испытывает подобное на поле, поднимают голос, но сохраняют скромный подход – не реагируют, а ведут себя ответственно, поскольку знают, что матч смотрят дети.

В сегодняшнем обществе нет места дискриминации, и спорт должен сделать больше. Мы все по-прежнему должны делать больше, если видим или слышим подобное. Надеюсь, я в какой-то момент отправлюсь в Бразилию и выражу поддержку», – заявил гонщик « » перед .

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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