Эндрю Шовлин о шансах «Мерседеса» в Майами: «Пелотон перемешался, это должно помочь нам найти возможность прорваться вперед»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин считает, что у команды еще есть возможность прорваться выше в гонке .

Напомним, что в квалификации Льюис Хэмилтон занял 13-е место, а его напарник Джордж Расселл показал шестое время. При этом третий сегмент квалификации был завершен досрочно из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Очевидно, у нас с этим треком проблемы. Мы хорошо начали уик-энд, когда трасса была в худшем состоянии, но чем лучше становилось сцепление на треке, тем, казалось, больше выгоды получали другие – а мы стояли на месте.

После прерванных сессий невозможно знать, где все окажутся. Так что завтра [в воскресенье] будет одна из тех гонок, для которых мы формируем множество планов. Сейчас мы отдадим все силы подготовке к гонке. Пелотон перемешался, это должно помочь нам найти возможность прорваться вперед», – сказал Шовлин.

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