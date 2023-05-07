Эндрю Шовлин о шансах «Мерседеса» в Майами: «Пелотон перемешался, это должно помочь нам найти возможность прорваться вперед»

Теги Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Гран-при Майами Авто

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин считает, что у команды еще есть возможность прорваться выше в гонке Гран-при Майами.

Напомним, что в квалификации Льюис Хэмилтон занял 13-е место, а его напарник Джордж Расселл показал шестое время. При этом третий сегмент квалификации был завершен досрочно из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Очевидно, у нас с этим треком проблемы. Мы хорошо начали уик-энд, когда трасса была в худшем состоянии, но чем лучше становилось сцепление на треке, тем, казалось, больше выгоды получали другие – а мы стояли на месте.

После прерванных сессий невозможно знать, где все окажутся. Так что завтра [в воскресенье] будет одна из тех гонок, для которых мы формируем множество планов. Сейчас мы отдадим все силы подготовке к гонке. Пелотон перемешался, это должно помочь нам найти возможность прорваться вперед», – сказал Шовлин.

Как же крутят головой пилоты «Ф-1» в слепых поворотах! Вот видео глазами Ферстаппена – отчаянно ищет соперников в зеркалах
  

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий