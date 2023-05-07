В «Макларен» вернулся бывший спортивный директор Жиль де Ферран

Двукратный чемпион Champ Car (гонки машин с открытыми колесами – Sports.ru) и победитель «Инди-500» Жиль де Ферран стал консультантом « » в «Ф-1».

Де Ферран уже работал ранее в команде из Уокинга: в период с 2018 по 2020 год он был спортивным директором команды, работая с ее нынешним руководителем .

«Жиль, по сути, консультант, что-то вроде неоперационного, неисполнительного. Он будет консультировать меня и Пирса (Тинн Пирс недавно был назначен исполнительным директором «Макларена» – Sports.ru).

Мы думали, что Жиль – в течение всего это процесса, путешествия – добавил бы нам лошадиных сил с точки зрения руководства. Жиль не только много знает о гонках, но и явно очень хорошо умеет определять таланты и поддерживать их.

Он отличный наставник, у него потрясающее стратегическое мышление – и вы можете говорить с Жилем больше как с инженером, чем как с пилотом. Честно говоря, я не знаю, как он развил такие познания в технике. Он отличный человек, которого мы хотим видеть рядом с собой.

В прошлом мы уже доказали, что с Жилем команда может быть успешной, как например, в 2018-м, когда мы смогли вытащить «Макларен» из тяжелого положения. «Макларен» был в худшей форме за всю свою историю, и в течение нескольких месяцев мы задали команде направление, и она стала намного успешней в последующие годы», – сказал Стелла.

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