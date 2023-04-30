Льюис Хэмилтон: «Нам удалось выжать из болида максимум. У команды потрясающий менталитет»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что команда, по его мнению, выступила на максимуме текущих возможностей.

«Думаю, нам удалось выжать из болида максимум. Перед приездом сюда мы здорово подготовились, пару дней поработав на базе, много работая на симуляторе, я горжусь командой.

У команды потрясающий менталитет, все настроены на победу и сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса и вернуться на те позиции, на которых мы способны находиться.

Не думаю, что у нас были какие-то ошибки или неполадки. Думаю, мы просто должны продолжать прибавлять в стремлении выйти на желаемые позиции.

В боксах все настроены позитивно, все просто стараются как можно лучше выполнять свою работу. И это все, о чем сейчас можно просить, пока мы не получим обновления машины, которые, как мы надеемся, позволят нам участвовать в борьбе», – рассказал Хэмилтон.

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12 комментариев

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Рнпрл Аари
Неплохая гонка от Хэма, с учётом неудачного питстопа, и от Рассела прилично отъехал
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DelNord
Ждем обновлений не меньше Льюиса.
Сегодня просто хотелось пойти наловить каких-нибудь лошадей в степях, добавить машине их лошадиных сил. :)
А то вот тебе прямая, вот DRS, а толку с этого...
Карлос себе ошибок Ланса не позволил.
+6
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DelNord
Ответ Luca di Montezemolo
Вспоминаю какого то ноунейма менеджера тирелла, беннетона который недавно поливал Хэма, дескать он жалуется постоянно и прочее. Но вообще радоваться нечему, мерсовские места 7-8 по скорости, тачка не имеет ни прижима, ни скорости на прямых, звездолёт в другой лиге. Посмотрим конечно что будет после обновок, но на прямых читовозку никто не догонит всё равно.
Льюис умеет удивить. В прошлом году после 13 места, добытого в паровозике DRS (Имола), от него вместо вполне понятного в той ситуации негатива (это там Тото извинялся) команда услышала - ничего, работаем, мы сможем лучше.
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Luca di Montezemolo
Ответ DelNord
Льюис умеет удивить. В прошлом году после 13 места, добытого в паровозике DRS (Имола), от него вместо вполне понятного в той ситуации негатива (это там Тото извинялся) команда услышала - ничего, работаем, мы сможем лучше.
Хейтеры все равно слышат то что хотят слышать. И может хоть 100 раз похвалить команду, стоит 1 раз что то сказать не то типа, так сразу визги поднимутся про нытика. Сегодня неплохо конечно проехал после пейскара, но состояние тачки удручает.
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Paninaro
Ответ DelNord
Ждем обновлений не меньше Льюиса. Сегодня просто хотелось пойти наловить каких-нибудь лошадей в степях, добавить машине их лошадиных сил. :) А то вот тебе прямая, вот DRS, а толку с этого... Карлос себе ошибок Ланса не позволил.
У мерса аэродинамика кирпича, он с ДРС не быстрее Астонов и Феррари без ДРС.
+5
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Luca di Montezemolo
Вспоминаю какого то ноунейма менеджера тирелла, беннетона который недавно поливал Хэма, дескать он жалуется постоянно и прочее. Но вообще радоваться нечему, мерсовские места 7-8 по скорости, тачка не имеет ни прижима, ни скорости на прямых, звездолёт в другой лиге. Посмотрим конечно что будет после обновок, но на прямых читовозку никто не догонит всё равно.
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Minuvert
Ответ Рнпрл Аари
Неплохая гонка от Хэма, с учётом неудачного питстопа, и от Рассела прилично отъехал
Забыл про Рассела написать. Там же отрыв на финише такой большой только потому, что Джордж за БК пошел, а так он почти в зоне крыла от Стролла был. Не факт, что прошел бы, но разрыв между Мерсами был не очень большой, в отличии от Феррари
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Рнпрл Аари
Ответ Minuvert
Забыл про Рассела написать. Там же отрыв на финише такой большой только потому, что Джордж за БК пошел, а так он почти в зоне крыла от Стролла был. Не факт, что прошел бы, но разрыв между Мерсами был не очень большой, в отличии от Феррари
Разрыв до пита конечно не был огромным как у Феррари, но с учётом того что Хэм до этого был 10 вроде как, достаточно мощно выступил
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Minuvert
Ответ Рнпрл Аари
Разрыв до пита конечно не был огромным как у Феррари, но с учётом того что Хэм до этого был 10 вроде как, достаточно мощно выступил
Просто Рассел проспал рестарт, было бы интересно посмотреть на его борьбу с Сайнсом, но, имеем, что имеем
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