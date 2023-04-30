Льюис Хэмилтон: «Нам удалось выжать из болида максимум. У команды потрясающий менталитет»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что команда, по его мнению, выступила на максимуме текущих возможностей.

«Думаю, нам удалось выжать из болида максимум. Перед приездом сюда мы здорово подготовились, пару дней поработав на базе, много работая на симуляторе, я горжусь командой.

У команды потрясающий менталитет, все настроены на победу и сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса и вернуться на те позиции, на которых мы способны находиться.

Не думаю, что у нас были какие-то ошибки или неполадки. Думаю, мы просто должны продолжать прибавлять в стремлении выйти на желаемые позиции.

В боксах все настроены позитивно, все просто стараются как можно лучше выполнять свою работу. И это все, о чем сейчас можно просить, пока мы не получим обновления машины, которые, как мы надеемся, позволят нам участвовать в борьбе», – рассказал Хэмилтон.

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