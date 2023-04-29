Шарль Леклер: «Сделаю все ради победы, «Феррари» должна находиться на вершине»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер настроен решительно после квалификации к спринту.

Леклер показал лучшее время по итогам сессии. Ему не помешала авария в конце квалификации: дошел до контакта с барьерами.

«На «софте» было тяжеловато, потому что мы не использовали такие шины со вчерашнего дня. Условия сильно отличались, покрышки вели себя совсем по-другому. На втором круге задние шины перегрелись, я попытался выжать чуть больше и потерял машину в пятом повороте.

Я старался использовать чуть больше пространства на внутренней траектории в пятом повороте, но асфальт был не таким чистым, как вчера. Там находилось много пыли, и я слегка перестарался. Я потерял машину, а когда оказываешься за пределами траектории, остановить болид уже невозможно. Я просто попытался столкнуться с барьерами максимально по прямой, чтобы не повредить заднюю часть.

Не думаю, что есть большие повреждения, только переднее крыло. Но мы досконально все проверим, чтобы избежать неприятностей на старте гонки. Хотя авария получилась небольшой.

Жаль, если в этот момент Карлос [Сайнс] ехал с улучшением. Но я очень доволен первым кругом. Теперь надо подтвердить скорость в гонке», – сказал монегаск.

Леклер рассчитывает на борьбу за победу:

«Мы попытаемся. Надо оставаться реалистами: до нынешнего момента мы хуже проявляли себя в гоночных условиях – похоже, «Ред Булл» на шаг впереди. Я сделаю все возможное. « » должна находиться на вершине, и я сделаю все ради победы».

Леклер столкнулся с барьерами в конце квалификации к спринту

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й