Фернандо Алонсо: «Думаю, «Феррари» в целом быстра, просто ей не везло»

Пилот «Астон Мартин» уверен, что « » всегда была быстрой в сезоне-2023. Поул Шарля Леклера в квалификации Гран-при Азербайджана стал тому доказательством.

«В Джидде они [«Феррари»] тоже были на первом ряду, но у Шарля тогда был штраф [за смену двигателя]. Думаю, в целом они быстры, просто им не везло. Штраф Карлоса [Сайнса в Мельбурне за контакт с Алонсо], сход Шарля в Австралии. Так что, мне кажется, они быстрые и сегодня это показали. Но мы стараемся быть более стабильными, чем они», – поделился мнением Алонсо.

Сам же Фернандо стал шестым – это худший квалификационный результат пилота « » в этом сезоне.

«У нас были некоторые проблемы с DRS как в практике, так и в квалификации – это стоило нам нескольких десятых. Учитывая, какая тут плотная борьба, думаю, это сыграло свою роль. Но тем не менее это только пятница. Впереди длинный уик-энд. Завтра еще одна квалификация [к спринту], гонка [спринт], еще одна гонка в воскресенье. Так много возможностей. Надеюсь, мы сможем отыграть несколько позиций».

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й