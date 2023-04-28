Джордж Расселл: «Не думаю, что мог бы квалифицироваться сильно выше 8-го места»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о неудаче в квалификации.

Расселл завершил второй сегмент квалификации к Гран-при Азербайджана 11-м, уступив 0,004 секунды напарнику Льюису Хэмилтону.

«Мы недостаточно быстры в этот уик-энд. Я был бы рад попасть в третий сегмент, но я отдал все силы, круг был сильным, хотя я допустил ошибку в последней попытке, из-за чего не прошел дальше.

Но не думаю, что я мог бы квалифицироваться сильно выше восьмого места. «Ф-1» – забавный спорт: в прошлый уик-энд мы были на первом ряду, а теперь я вылетел после второго сегмента, а Льюис еле прошел дальше, став десятым. Неидеальная пятница, это точно.

Честно говоря, ощущения в практике не были хорошими. В прошлый раз, когда был уик-энд со спринтом, мы сразу же разогнались, теперь все наоборот. Такое случается.

Если можно было бы выбрать трассу, где у тебя будет неудачная квалификация, этот трек – один из лучших вариантов. Не вижу причин, почему мы не сможем отыграться в воскресенье», – сообщил Джордж.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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2 комментария

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Хрен Винтов
Начинает мелко подфунивать в сторону Люиса.
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Рнпрл Аари
Ответ Хрен Винтов
Начинает мелко подфунивать в сторону Люиса.
Ну там отрыв всего 0,004 вроде было между ними. Хэм немного преуспел
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