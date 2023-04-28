Гельмут Марко о квалификации: «У нас все должно было сложиться идеально. В гонке мы будем быстрее»

Советник « » рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в квалификации Гран-при Азербайджана.

Пилоты Макс Ферстаппен и Серхио Перес показали второе и третье время соответственно. Поул выиграл пилот « » Шарль Леклер.

«Мы знали, что у них [«Феррари»] отличная скорость на быстром круге. У нас все должно было сложиться идеально. [Однако] условия трассы относительно быстро ухудшились. Возможно, мы нечетко контролировали давление в шинах.

Мы довольно много теряли во втором секторе, но это не имеет значения. Мы в первом ряду и в гонке будем быстрее», – заявил Марко.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й