Гельмут Марко о квалификации: «У нас все должно было сложиться идеально. В гонке мы будем быстрее»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в квалификации Гран-при Азербайджана.
Пилоты Макс Ферстаппен и Серхио Перес показали второе и третье время соответственно. Поул выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Мы знали, что у них [«Феррари»] отличная скорость на быстром круге. У нас все должно было сложиться идеально. [Однако] условия трассы относительно быстро ухудшились. Возможно, мы нечетко контролировали давление в шинах.
Мы довольно много теряли во втором секторе, но это не имеет значения. Мы в первом ряду и в гонке будем быстрее», – заявил Марко.
Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
2 комментария