Серхио Перес: «Мы знали, что «Феррари» будет очень сильной»

Пилот « » разочарован третьим местом в квалификации к гонке Гран-при Азербайджана.

«Было сложно в первом секторе – особенно если учесть, сколько там поднимали красные флаги и что пришлось потом продолжить [сегмент] на том же комплекте шин.

Нет никакого желания тратить впустую комплекты в первом сегменте. Пройти дальше без серьезной практики – это стало настоящим испытанием. Я немного расстроен третьим местом, потому что чувствовал, что могу выжать больше – но у меня получился не очень чистый круг.

Мы знали, что «Феррари» будет очень сильной. И по приезде сюда мы уже понимали, что «Феррари» станет для нас главной угрозой. Думаю, Шарль [Леклер] проехал потрясающий круг», – считает Перес.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й