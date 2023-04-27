Зону DRS на главной прямой в Баку укоротили на 100 метров

Вторую зону DRS на городском автодроме в Баку укоротили.

Точка активации зоны, располагающейся на главной прямой, отныне размещена через 447 метров после 20-го поворота – на 100 метров дальше, чем в прошлом году.

В остальном зоны DRS остались прежними: первая точка активации расположена через 54 метра после второго поворота, первая точка детекции – на второй линии машины безопасности перед вторым поворотом, вторая точка детекции – на апексе 20-го поворота.

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Изображение: сайт «Формулы-1»