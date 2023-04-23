Оскар Пиастри: «Я многому научился у Норриса – было здорово получить такой ориентир для работы»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказа, что в свой дебютный сезон в «Ф-1» старается многому учиться в своего напарника Ландо Норриса.

Пиастри набрал свои первые очки в «Ф-1» на Гран-при Австралии, финишировав восьмым.

«Я определенно многому научился у Ландо. Не только тому, как управлять этим болидом, но и тому, как работать на брифингах, уделять внимание деталями и так далее.

Полагаю, всегда есть области, в которых можно прибавить. Так что для меня было здорово иметь в команде такой ориентир.

Мне кажется, на данный момент Ландо своей карьерой уже зарекомендовал себя как действительно высококлассного гонщика, и я вижу это даже тогда, когда мы просто вместе работаем.

При этом я согласен с тем, о чем недавно говорил Ландо – мы очень похожи в работе с машиной с точки зрения того, какие нам в ней нужны качества. Мы работаем в схожем ключе – и для команды это плюс. С инженерной точки зрения команда получает четкое направление для дальнейшего развития болида», – рассказал Пиастри.

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2 комментария

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RusSt
По потенциалу это конечно лучшая связка сейчас с отрывом. Надеюсь Макларен сможет прибавить по ходу сезона
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Cardboard_monkey
Странно, что не сказал "мы научились"
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