Оскар Пиастри: «Я многому научился у Норриса – было здорово получить такой ориентир для работы»

Пилот « » рассказа, что в свой дебютный сезон в «Ф-1» старается многому учиться в своего напарника .

Пиастри набрал свои первые очки в «Ф-1» на Гран-при Австралии, финишировав восьмым.

«Я определенно многому научился у Ландо. Не только тому, как управлять этим болидом, но и тому, как работать на брифингах, уделять внимание деталями и так далее.

Полагаю, всегда есть области, в которых можно прибавить. Так что для меня было здорово иметь в команде такой ориентир.

Мне кажется, на данный момент Ландо своей карьерой уже зарекомендовал себя как действительно высококлассного гонщика, и я вижу это даже тогда, когда мы просто вместе работаем.

При этом я согласен с тем, о чем недавно говорил Ландо – мы очень похожи в работе с машиной с точки зрения того, какие нам в ней нужны качества. Мы работаем в схожем ключе – и для команды это плюс. С инженерной точки зрения команда получает четкое направление для дальнейшего развития болида», – рассказал Пиастри.

В «Ф-1» нет кодовых слов для радио? Стратегию на гонку часто пересчитывают? Бывшая инженер Феттеля ответила фанам