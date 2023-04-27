Ландо Норрис: «Раньше Ферстаппен часто ошибался и попадал в аварии, а теперь настолько профессионален – это придает мне уверенности»

Ландо Норрис признался, что его воодушевляет прогресс Макса Ферстаппена.

Кроме этого, заявил, что чувствует в себе потенциал сражаться за титулы с товарищем из « » и из «Мерседеса», рассуждая о своей преданности « ».

«Частично вопрос в том, где мне будет лучше, где я смогу максимально себя проявить. Я не такой человек, который скажет, что легко победил бы Макса и Льюиса, если бы предоставилась возможность, но я вполне уверен, что смог бы сражаться с ними за чемпионство. Но еще больше уверенности у меня на 2024 год, и еще больше – на 2025-й.

Если вспомнить, каким был Макс несколько лет назад, он часто ошибался, часто попадал в аварии. Все говорили о его нестабильности, а сейчас он настолько хладнокровен, настолько профессионален. Я не говорю, что я в том положении, в котором был Макс, но это придает уверенности. В целом у меня были большие проблемы с уверенностью, но такие примеры позволяют представить, где я буду через три года, через четыре, через пять.

Стабильность, уверенность в себе, желание команды работать со мной в течение ближайших четырех или пяти лет – все это сильно помогает. Мне кажется, я стал справляться с подобными проблемами лучше, чем когда-либо. Это позволяет трудиться на максимуме. Пожалуй, большинство пилотов не могли бы работать на том же уровне в случае однолетнего контракта, ведь у них в голове постоянно крутились бы мысли о том, что случится в конце года, в следующем сезоне. Мне о таком думать не надо, и это влияет очень позитивно», – сообщил Ландо.

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