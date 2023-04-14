Дэймон Хилл о Лансе Стролле: «Если он хочет проявить себя, то должен ставить перед собой цель закончить карьеру Алонсо»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о перспективах построить действительно успешную карьеру.

По словам Хилла, если Стролл хочет заявить о себе и перейти на следующий уровень, то ему требуется для этого победа над напарником – в данном случае над .

В первых гонках этого сезона Стролл неизменно попадал в топ-10 в квалификации и дважды набирал очки – в Бахрейне канадец финишировал шестым, а в Австралии четвертым. При этом его напарник Фернандо Алонсо трижды попал на подиум.

«Такую форму нужно поддерживать на протяжении какого-то времени – чтобы доказать, что это не просто всплеск, не какое-то разовое событие. Так что да, в этом году он должен ставить перед собой такую цель. Он должен поставить перед собой цель закончить карьеру Фернандо Алонсо.

Да, это может прозвучать грубо, но именно это, например, сейчас Джордж Расселл пытается сделать с Льюисом Хэмилтоном. Или что Нико Хюлькенберг пытается сделать с Кевином Магнуссеном. Ты должен стремиться зарекомендовать себя бесспорного лидера, короля, номера один в команде.

Хотя для меня больше интересен вопрос, каков предельный потенциал того или иного гонщика?

Я считаю, что Ланс достаточно талантлив от природы. Не думаю, что в своем нынешнем состоянии он способен самостоятельно справиться с задачей завоевать титул – так, как Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон. Потому что если бы это было так, то сейчас он бы выбивал места у Фернандо Алонсо.

Потому что если ты хочешь перейти на новый уровень, то должен делать именно это. По собственному опыту могу сказать, что у меня самого не было никакого представления о тех уровнях, на которые можно выйти, пока я сам не оказывался в таких ситуациях, где был вынужден проявить себя. И я знаю, что в каждом гонщике на самом деле заложен больший потенциал, чем они сами думают. И вопрос в том, как на самом деле раскрыть этот потенциал – для этого требуется работать с огромной самоотдачей и готовность идти на большие жертвы», – рассказал Хилл.

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