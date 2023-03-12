«В NASCAR начисляют очки за каждый отрезок – это может сделать гонку интереснее». Баттон – о возможных изменениях формата «Формулы-1»

считает, что « » может заимствовать какие-то идеи из NASCAR для повышения зрелищности гонок.

Чемпион 2009 года сам готовится дебютировать в NASCAR и в том случае, если опыт будет удачным, готов задуматься о том, чтобы провести там полноценный сезон-2024.

Одной из идей для заимствования из NASCAR может стать начисление очков по итогам нескольких этапов заезда, а не только после финиша гонки.

«Замечательное качество у «Формулы-1» в том, что они открыты для изменений и экспериментов. У нас уже есть формат гоночных уик-эндов со спринтами, который, как мне кажется, работает довольно неплохо. Да, далеко не все остаются довольными, когда вы меняете спорт, который так долго оставался неизменным. Но мне изменения нравятся.

В NASCAR есть система начисления очков за каждый отрезок, стейдж гонки. И это может сделать гонку интереснее, поскольку многое будет зависеть от того, когда вы поедете в боксы на пит-стоп.

Если участники будут получать очки на определенных этапах заезда – например, после 20, после 40 круга, и на финише гонки, — это может изменить стратегию. Не знаю, может это и сработает.

Я думаю, что сейчас у «Формулы-1» все хорошо. Лично я наслаждаюсь гонками. Да, в «Ф-1» мечтают о том, чтобы болиды стали легче – пилотам нравятся максимально легкие и подвижные болиды. Но в целом я доволен текущим положением «Формулы-1» – при этом в серии готовы на какие-то эксперименты и не боятся этого», – рассказал Баттон.

Рынок гонщиков «Ф-1» вскипел со старта: Леклер сбежит из «Феррари»? Норрис уйдет из «Макларена»?