Директор «Ауди»: «Предметных переговоров с Шумахеров у нас не было. Приглашение немецкого гонщика не является обязательным требованием»

«Ауди» пока не ведет переговоров с Миком Шумахером о возможном сотрудничестве в будущем.

В «Ауди» заключили сделку с «Заубером» и должны начать выступать в «Формуле-1» в качестве заводской команды, начиная с 2026 года. До этого момента, в переходный период, команда почти наверняка, начиная со следующего года, будет выступать под лицензией «Заубера», поскольку контракт с «Альфа Ромео» подходит к концу.

В свете прихода «Ауди» в «Ф-1» многими считается, что команда захочет посадить в кокпит одного из своих болидов немецкого гонщика. И наиболее очевидной является кандидатура , который в этом сезоне является резервным пилотом «Мерседеса».

По словам исполнительного директора гоночного проекта « » Маркуса Дойсманна, в команде пока не забегают настолько далеко вперед.

«В данный момент мы общаемся со многими фигурами, которые могут стать ключевыми – с гонщиками, менеджерами. Но предметных переговоров с Миком Шумахером у нас не было.

Разумеется, немецкие пилоты интересны и нам, и головной компании, но приглашение немецкого гонщика не является обязательным требованием».

Также Дойсманн рассказал о целях команды в «Формуле-1»:

«Мы приходим в «Формулу-1» не ради прихоти. Мы хотим показать, на что способны. Мы всегда делали все возможное для победы в тех чемпионата, в которых участвовали. И пока неизменно добивались успеха. Олимпийская идея – главное участие, а не победа, – нам не подходит».

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