«Уильямс» определится с мотористом на сезон-2026 в этом году

«Уильямс» в этом году примет решение, какими двигателями пользоваться с 2026-го.

Об этом рассказал новый руководитель « » Джеймс Воулз, ранее работавший в « ». Команда из Гроува является клиентом немецкой компании.

«Мы довольны многолетними отношениями. «Мерседес» в среднем производил лучшие силовые установки на протяжении последних 15 лет.

В данный момент рассматриваем «Мерседес» и других производителей. Надо изучить рынок и в ближайшее время принять решение», – сообщил Воулз, добавив, что команда определится в 2023 году.

Специалист также отметил, что «Уильямс» останется независимой командой, несмотря на плотное сотрудничество с «Мерседесом»:

«В какой-то момент необходимо самому распоряжаться собственной судьбой – нельзя рассчитывать на то, что кто-то другой предоставит детали. Вот простой пример: как бы хороши ни были компоненты, ты очень поздно узнаешь направление, в котором нужно развивать аэродинамику. Обычно это определяется решениями, которые принимает производитель.

Тем не менее, сейчас есть вопросы важнее».

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