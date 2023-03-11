«Уильямс» определится с мотористом на сезон-2026 в этом году

Теги Уильямс Формула-1 Мерседес Джеймс Воулз Авто

«Уильямс» в этом году примет решение, какими двигателями пользоваться с 2026-го.

Об этом рассказал новый руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз, ранее работавший в «Мерседесе». Команда из Гроува является клиентом немецкой компании.

«Мы довольны многолетними отношениями. «Мерседес» в среднем производил лучшие силовые установки на протяжении последних 15 лет.

В данный момент рассматриваем «Мерседес» и других производителей. Надо изучить рынок и в ближайшее время принять решение», – сообщил Воулз, добавив, что команда определится в 2023 году.

Специалист также отметил, что «Уильямс» останется независимой командой, несмотря на плотное сотрудничество с «Мерседесом»:

«В какой-то момент необходимо самому распоряжаться собственной судьбой – нельзя рассчитывать на то, что кто-то другой предоставит детали. Вот простой пример: как бы хороши ни были компоненты, ты очень поздно узнаешь направление, в котором нужно развивать аэродинамику. Обычно это определяется решениями, которые принимает производитель.

Тем не менее, сейчас есть вопросы важнее».

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1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Порше давайте.
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