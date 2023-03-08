Логан Сарджент о дебютном Гран-при «Формулы-1»: «Чувствовал себя вполне естественно»

Пилот « » Логан Сарджент рассказал, что в целом остался доволен своим дебютом в «Формуле-1».

На Гран-при Бахрейна Сарджент уверенно провел гонку и закончил ее на 12-й позиции, уступив круг лидеру.

«Да, я вполне доволен своей первой гонкой в «Формуле-1». Все прошло нормально, мы все правильно делали, не совершали операционный ошибок, начиная со старта, и заканчивая пит-стопами, работой в режиме виртуальной машины безопасности и так далее. И я также доволен тем, какой темп мы с Алексом смогли продемонстрировать.

Думаю, что чувствовал себя вполне естественно. Наверное, немного нервничал перед установочным кругом, но когда началась гонка я сумел поймать хороший ритм и все стало казаться естественным.

Честно говоря, мне кажется, что в «Ф-1» не ожидали такого уровня износа резины в целом в этом сезоне. С точки зрения деградации шин это было больше похоже на то, что обычно происходит в «Формуле-2», – рассказал Сарджент.

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