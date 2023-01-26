Нико Хюлькенберг: «Время, проведенное вдали от «Ф-1», сильно мне помогло. Я женился, стал отцом»

Пилот « » рассказал, что перерыв от «Формулы-1» благоприятно сказался на его состоянии и настрое.

Хюлькенберг провел последний полноценный сезон в «Ф-1» в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», когда другим пилотам требовалась замена.

«Для меня перерыв от гонок прошел хорошо. Хотя понятно, что я могу говорить только о своем случае. Но да, в сезоне-2019 ощущения далеко не всегда были приятными. И в тот момент я чувствовал, что мне нужно провести какое-то время вдали от «Формулы-1».

И после того, как ты уходишь, у тебя появляется возможность посмотреть на все со стороны, увидеть другую перспективу. Ты обдумываешь многие вещи, ситуацию в целом. Даже зимний перерыв между сезонами такого не дает. Тебе кажется, что три месяца — это долгий срок. Но на самом деле нет. Потому что ты остаешься связан с «Ф-1», ты продолжаешь работать. И время, проведенное вдали от «Ф-1», в итоге сильно мне помогло. Я женился, стал отцом. Это жизнь», – рассказал Хюлькенберг.

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