Марк Зурер: «В долгосрочной перспективе «Хаасу» лучше было выбрать Шумахера»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер выразил сомнение в правильности решения команды « » расстаться с .

По мнению Зурера, замена Шумахера на плохо скажется на «Хаасе» в долгосрочной перспективе.

«В лице Мика у вас был гонщик с двухлетним опытом стажировки в «Формуле-1», и вы решаете от него избавиться. В тот момент, когда он, возможно, мог совершить прорыв.

В краткосрочной перспективе – да, выбор в пользу более опытного гонщика (Хюлькенберга), который при этом голоден до гонок, будет лучше в контексте одного сезона. Но в долгосрочной перспективе намного лучше был бы выбор в пользу Мика.

Думаю, мы еще не видели лучшей версии Мика. Он хороший гонщик, а из хорошего гонщика может вырасти чемпион мира. Талант в нем виден явно. Если он сядет за руль подходящей машины, где у него все будет получаться, он может многого добиться – как мы уже видели и в «Ф-3», и в «Ф-2».

Он талантливый гонщик. С точки зрения скорости он обычно выходит на свой уровень в конечном итоге…Он не очень чувствительный гонщик, но всегда был способен демонстрировать высокую скорость – хоть с избыточной поворачиваемостью, хоть с недостаточной», – рассказал Зурер.

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось