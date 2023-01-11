Серхио Перес: «Я фактически в своей лучшей форме»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высоко оценил свой текущий уровень.

«Я постоянно работаю [над своей формой]. Думаю, повлияло то, что я комфортно себя чувствовал на старте сезона, а потом это пропало.

Пилоты «Формулы-1» все время сталкиваются с новыми вызовами. Но есть ощущение, что прямо сейчас я фактически в своей лучшей форме. Мне очень хочется ее сохранить и начать новый сезон на очень высоком уровне.

[2022 год] начался очень хорошо. Были кое-какие проблемы с надежностью, но на трассе все выглядело нормально. Мы очень рано включились в борьбу за титул. Пара плохих гонок выбила меня из соперничества за чемпионство, и над этим нужно поработать вместе с командой. Надо сохранять стабильность, чтобы сражаться за титул, если в ближайшем сезоне машина будет схожего уровня», – сказал мексиканец.

Перес занял третье место в чемпионате в 2022 году, проиграв в борьбе за вице-чемпионство пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Отставание от напарника Макса Ферстаппена составило 149 очков.

Гонщики и боссы команд «Ф-1» выбрали лучшего пилота года. И внезапно разошлись – в оценке Алонсо и напарника Ферстаппена

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Боттас 2.0?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Белоус
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вышел на пик формы в межсезонье, хорош, знает момент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Citadellia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне кажется или он начинает напоминать боттаса? Году так в 19-20
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий