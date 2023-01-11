Серхио Перес: «Я фактически в своей лучшей форме»

Гонщик « » высоко оценил свой текущий уровень.

«Я постоянно работаю [над своей формой]. Думаю, повлияло то, что я комфортно себя чувствовал на старте сезона, а потом это пропало.

Пилоты «Формулы-1» все время сталкиваются с новыми вызовами. Но есть ощущение, что прямо сейчас я фактически в своей лучшей форме. Мне очень хочется ее сохранить и начать новый сезон на очень высоком уровне.

[2022 год] начался очень хорошо. Были кое-какие проблемы с надежностью, но на трассе все выглядело нормально. Мы очень рано включились в борьбу за титул. Пара плохих гонок выбила меня из соперничества за чемпионство, и над этим нужно поработать вместе с командой. Надо сохранять стабильность, чтобы сражаться за титул, если в ближайшем сезоне машина будет схожего уровня», – сказал мексиканец.

Перес занял третье место в чемпионате в 2022 году, проиграв в борьбе за вице-чемпионство пилоту « » Шарлю Леклеру. Отставание от напарника составило 149 очков.

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