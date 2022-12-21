Гюнтер Штайнер: «Хюлькенбергу просто не везло оказываться не в той команде не в то время»

Руководитель «Хааса» заявил, что команда не сомневается в способностях , несмотря на то, что у немца в течение трех лет не было стабильной практики в «Формуле-1».

«Нико всегда был быстрым гонщиком. Мне кажется, что просто часто не везло оказываться не в той команде не в то время, и все равно очень хорошо себя проявлял. При этом мы не говорим о дерьмовых командах.

Просто ему так ни разу и не повезло оказаться в одной из трех топ-команд, когда они и правда таковыми являлись, поскольку раньше ситуация в пелотоне менялась чаще. Так что у Нико никогда не было возможности показать, насколько он хорошо на самом деле. При этом все его очень высоко котируют.

Сейчас он возвращается в «Формулу-1», так что посмотрим, насколько долго нам удастся сохранять его действительно мотивированным. Это моя следующая задача. Дело в его опыте выступлений за другие команды из середины пелотона», – рассказал Штайнер.

Команда отказалась от Шумахера из-за давления семьи и публики? «Хаас» и правда пинали в Германии – и возносили Мика