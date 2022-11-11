Норрис выступит в сессиях Гран-при Сан-Паулу после подозрения на пищевое отравление
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сможет принять участие в гоночных сессиях Гран-при Сан-Паулу.
Накануне Норрис плохо себя чувствовал и пропустил все медиа-мероприятия из-за подозрения на пищевое отравление. Ник де Врис был готов заменить его в пятничной практике и квалификации.
«Он вернулся», – сообщила команда в социальных сетях, приложив фото улыбающегося британца.
У Норриса подозрение на пищевое отравление, гонщик пропустит пресс-конференцию перед Гран-при Сан-Паулу
Де Врис готовится заменить Норриса на Гран-при Сан-Паулу, если тот не сможет выступить за «Макларен»
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