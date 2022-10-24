«Астон Мартин» близок к соглашению с ФИА о признании нарушения финансового регламента

намерен в ближайшие дни урегулировать вопрос с нарушением финансового регламента.

Команда близка к подписанию соглашения о признании нарушения. В этом случае «Астон Мартин» не сможет оспаривать наказание, которое определит ФИА.

Коллектив из Милтон-Кейнса допустил процедурные нарушения при подаче отчета за 2021 год, как и , которому выписали штраф в 25 000 долларов. «Ред Булл» тоже нарушил процедуру и стал единственной командой, превысившей потолок расходов.

«Мы ведем переговоры с ФИА. Думаю, постараемся все завершить в ближайшие несколько дней. Вполне уверен, что скоро все решится.

Не сказал бы, что [нарушение] разочаровывает – оно показывает, что в будущем нужно работать лучше, чтобы избегать таких проблем. Но главное, что мы уложились в лимит. Остальное – вопросы по процедуре.

Будет пресс-релиз – полагаю, от ФИА, согласованный с нами. Так что в ближайшие дни появятся детали», – заявил руководитель «Астон Мартин» Майк Крак.

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