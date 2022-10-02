Кристиан Хорнер о потолке расходов: «Ред Булл» испытал вдвое больше боли от увольнений, чем «Мерседес»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер снова пожаловался на обвинения в финансовых нарушениях.

Предполагается, что «Ред Булл» и превысили потолок расходов в 2021 году. пока не подтвердила эту информацию и пообещала разобраться с ситуацией.

Хорнер прокомментировал слова исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, который заявил, что его команда уволила 40 сотрудников, чтобы уложиться в лимит.

«Разочаровывает, что выдвигаются очень серьезные обвинения против команды, специалистов. Говорят, что «Мерседес» испытал боль, сократив 40 человек – это 50 процентов, менее 50 процентов от увольнений и боли, которую испытал «Ред Булл». Мы сократили 90 специалистов и ужесточили контроль над расходами.

Я рад, что ФИА выпустила заявление: процесс продолжается, никакие результаты пока не представлены. Посмотрим, чем все закончится», – сказал Хорнер.

Кристиан опроверг информацию о том, что ФИА уже шесть месяцев расследует предполагаемое нарушение со стороны «Ред Булл»:

«Это полная чушь. ФИА десять дней назад попросила уточнения, как происходит при обычном аудите. Не думаю, что расследование велось шесть месяцев. На самом деле в большинстве случаев, они (ФИА) к нам приезжали по пути из [базы «Мерседеса» в] Бракли».

Кристиан Хорнер: «Феррари» и «Мерседес» порочат «Ред Булл» и «Ф-1», надуманные обвинения должны быть отозваны»

Тото Вольфф: «Потолок бюджета, ограничивающий расходы – возможно, самое важное изменение регламента. Правила нужно соблюдать»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram