Фернандо Алонсо: «Провел 70 квалификационных кругов, нельзя было расслабляться ни на секунду. Одно из моих лучших выступлений в 2022-м»

Гонщик выкладывался на всех кругах Гран-при Нидерландов.

По словам испанца, выступление получилось «одним из лучших» для него в нынешнем сезоне. На финише Алонсо отыграл позицию благодаря штрафу пилота «Феррари» и стал шестым.

«Это были 70 квалификационных кругов, нельзя было расслабляться ни на секунду. Старт вышел хорошим, но я потерял позиции на внешней траектории в первом повороте, поэтому пришлось упорно сражаться, чтобы их вернуть.

Мы провели очень ранний пит-стоп, так как хотели оказаться на свободной трассе, и это сработало. Пришлось очень сильно атаковать, чтобы на среднем отрезке все получилось. Потом мы подумали, что заключительная часть гонки на хорошем свежем «софте» окажется спокойнее, но появилась машина безопасности, и на последних 12 кругах мы снова были вынуждены бороться. Очень трудная гонка, безусловно.

Я знал, что у Карлоса пятисекундный штраф, поэтому не хотел слишком сильно сражаться – могли возникнуть проблемы с машиной позади. Но, считаю, гонка вышла хорошей, и на финише мы заработали еще одну позицию. В Спа мы отыграли место благодаря «Феррари», здесь тоже – постоянно поднимаемся на одну позицию», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

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