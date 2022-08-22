Технический директор «Макларена»: «Устаревшая аэротруба не позволяла воспроизвести проблемы в медленных поворотах»

Технический директор рассказал о влиянии устаревшей инфраструктуры на скорость команды.

В Уокинге создают новые аэротрубу и симулятор, однако их можно будет использовать лишь при подготовке к сезону-2024.

«Это станет довольно серьезным вкладом, потому что у нас, пожалуй, самый старый симулятор в «Формуле-1». Аэротруба тоже сильно устарела в сравнении с современными образцами. [Новая] аэротруба позволит делать то, что мы сейчас не можем, и даст огромную прибавку в количестве получаемой информации», – сообщил Ки.

По мнению специалиста, трудности в медленных поворотах, которые команда испытывала в 2020 и 2021 годах, связаны с оборудованием:

«Некоторые проблемы прошлого или позапрошлого сезона были очень схожими. Ты можешь воспроизвести их с помощью CFD (вычислительной гидродинамики – Sports.ru), но у CFD есть свои плюсы и минусы, если речь о пограничных ситуациях. Аэротруба чуть лучше справляется с такими вещами.

В текущей аэротрубе мы абсолютно не могли воспроизвести медленные повороты. Новая аэротруба даст гораздо более показательную картину».

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