7 гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

Стюарды решили не наказывать пилотов за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга.

Решение касается семерых гонщиков: Серхио Переса ( ), Джорджа Расселла ( ), , Ланса Стролла (оба – «Астон Мартин»), Мика Шумахера («Хаас»), ( ) и Эстебана Окона («Альпин»).

Предполагалось, что команды передавали им информацию, которую нельзя озвучивать на прогревочных кругах. В ходе расследования выяснилось, что сообщения были допустимыми.

Переса, Расселла, Феттеля и еще 4 пилотов вызвали к стюардам за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

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