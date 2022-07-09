7 гонщиков избежали наказания за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

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Стюарды решили не наказывать пилотов за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга.

Решение касается семерых гонщиков: Серхио Переса («Ред Булл»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Себастьяна Феттеля, Ланса Стролла (оба – «Астон Мартин»), Мика Шумахера («Хаас»), Даниэля Риккардо («Макларен») и Эстебана Окона («Альпин»).

Предполагалось, что команды передавали им информацию, которую нельзя озвучивать на прогревочных кругах. В ходе расследования выяснилось, что сообщения были допустимыми.

Переса, Расселла, Феттеля и еще 4 пилотов вызвали к стюардам за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

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