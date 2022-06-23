Гельмут Марко: «7 побед «Ред Булл» в 9 Гран-при – это доминирование»

Советник «Ред Булл» объявил о доминировании команды в «Формуле-1».

«Спринт [в Имоле] позволил набрать больше очков, и сейчас мы проводим невероятную серию. Обычно в первой половине сезона мы догоняем, однако сейчас доминируем. Нужно это признать: если выигрываешь семь гонок из стартовых девяти, это доминирование», – утверждает австриец.

Шесть Гран-при в 2022 году выиграл , одну – его напарник , две победы на счету пилота «Феррари» .

Марко рассказал, что может помешать доминированию:

«Главная задача – завершать гонки и избегать проблем с надежностью. Мы всегда беспокоимся по поводу надежности, машина работает на пределе. Посмотрите на «Феррари».

Пока технических сходов не было лишь у «Мерседеса», но и им в каких-то гонках приходилось замедляться из-за перегрева».

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