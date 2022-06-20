Льюис Хэмилтон: «Перегрузка при тряске снизилась с 10G в Баку до 2-3G в Монреале»

рассказал, что «Мерседес» стал подскакивать менее агрессивно.

Пилот немецкой команды испытывал серьезные трудности на . Предполагалось, что на кочковатой трассе в Монреале у «Мерседеса» также возникнут проблемы, однако амплитуда прыжков снизилась.

«Если в Баку была [перегрузка] 10G, то сейчас 2G или максимум 3G.

Впервые я до самого финиша видел лидеров. В какие-то моменты мы показывали скорость и «Феррари», – заявил Льюис, занявший третье место.

На пресс-конференции после семикратный чемпион «Формулы-1» тоже высказался на эту тему:

«Нельзя подобрать слова, насколько было тяжело в прошлой гонке. В этот уик-энд подскакивания были, но это не идет ни в какое сравнение. После 10G на прошлом этапе сейчас, может, доходило до двух – жить можно.

Тем не менее, считаю, ситуация в «Ф-1» должна стать лучше, и мы как команда должны проявлять себя лучше».

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