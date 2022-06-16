«Уильямс» готовит «визуально отличающуюся» концепцию болида

Глава отдела развития болида Дэйв Робсон рассказал о предстоящих обновлениях.

«Мы начали работу с переднего крыла и перемещались назад. Уверен, есть множество вариантов, и мы пока не знаем, какой из них лучший. Если говорить о краткосрочных целях и остатке сезона, мы выбрали концепцию, которая будет слегка другой, визуально отличающейся от текущей», – заявил Робсон.

В ближайшее время «Уильямс» решит, когда новинки появятся на трассе:

«Пока мы не привозили ничего существенного. Но мы уже сделали выбор и провели испытания в аэротрубе. Теперь важно изготовить детали как можно скорее. Работа продолжается.

Надеюсь, в ближайшие дни станет понятнее, когда мы его привезем», – сообщил Робсон во время уик-энда в Азербайджане.

«Уильямс» набрал три очка в 2022 году и занимает последнее место в Кубке конструкторов.

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