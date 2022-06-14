Жак Вильнев: «Ожидаю, что «Ред Булл» будет терять очки, вся борьба за титул впереди»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев предрекает упорную борьбу с «Феррари» и «Мерседесом».

После двойного схода «Феррари» на Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен опережает напарника на 21 очко, – на 34, – на 51, а отрыв «Ред Булл» в Кубке конструкторов достиг 80 баллов. Тем не менее, Вильнев уверен, что битва за чемпионство не закончена.

«У «Феррари» быстрейшая машина, но преимущество реализуют недостаточно. Пилоты допускают ошибки, со стратегией не все гладко, полно механических проблем.

Вина Леклера во всем этом весьма невелика, на мой взгляд. Если не считать ошибку в Имоле, он пилотирует хорошо. Логично, что последние три гонки вызывают у него разочарование. Тем не менее, я такое не поддерживаю. Вы выигрываете и проигрываете вместе – гонщик не должен дистанцироваться от команды.

Но у «Феррари» проблема. В Баку три болида сошли из-за моторов «Феррари». У Сайнса сломалась гидравлика, что тоже опасно, ведь задние тормоза отказали. Все это очень разочаровывает, но машина остается молниеносно быстрой и управляемой. Чемпионат длинный, и расклад сил может поменяться в одно мгновение.

Я ожидаю, что «Ред Булл» будет терять очки – к примеру, в пользу . Вся борьба впереди. «Ред Булл» фактически списали в Австралии – посмотрите, где команда сейчас. В данный момент она обладает сильнейшим составом пилотов, хоть Перес и хуже справился с шинами в Баку. Обычно он в этом хорош. Преимущество Ферстаппена в том, что он уже является чемпионом, и команда его за это любит. Он понимает, чего стоит титул, никогда не сдается и, как и Перес, допускает мало ошибок.

И посмотрите на Расселла – он прямо позади Леклера в болиде, который на секунду медленнее! Представьте, что «Мерседес» найдет решение... Меня очень впечатляет, как Расселл использует свои шансы», – написал Вильнев в своей колонке.

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