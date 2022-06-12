Ферстаппен о сочувствии «Феррари»: «Дерьмо случается, это гонки»

Гонщик рассказал, сочувствует ли он «Феррари».

Оба пилота Скудерии сошли на Гран-при Азербайджана: у возникли проблемы с гидравликой, на болиде задымился двигатель.

«Я бы сказал, дерьмо случается. Это гонки, понимаете. Такое происходило со мной, со многими людьми в прошлом и, к сожалению, сегодня с Шарлем. На его месте я тоже был бы разочарован – это вполне нормально.

Но важно, как ты справляешься. Всегда нужно искать способы улучшить положение, и именно это мы сделали в начале сезона. Ты делаешь выводы. Такие вещи не нравятся и вызывают злость, а тебе надо перевернуть ситуацию. Надо всегда оставаться настороже, потому что могут возникнуть проблемы в другом месте», – заявил Макс в ответ на вопрос о сочувствии.

Чемпион «Формулы-1» поделился мыслями о слабой стороне своей команды в сравнении с «Феррари»:

«По какой-то причине мы не так быстры по субботам, как «Феррари». Может, это нам помогает в гонках, но мне бы хотелось и самому более успешно выступать по субботам, что касается и ощущений от машины. По воскресеньям они всегда лучше.

Впереди достаточно работы, как, думаю, и у всех остальных. Мы провели очень хороший день, но болид все еще новый, всегда нужно находить способы ускориться. В данный момент наибольшее пространство для роста – субботние выступления».

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