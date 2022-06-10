Серхио Перес: «Пока не смогли найти решение проблем с настройками болида»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Мы хорошо начали уик-энд, хотя вторая практика прошла не так хорошо, как мы надеялись. Думаю, мы просто сделали шаг в неверном направлении в работе с настройками болида – можно сказать, мы исследовали все возможности. И пока мы не смогли решить своих проблем.

Мы получили много данных о работе шин обоих типов («софта» и «медиума») и хорошо потренировались на длинной дистанции. Надеюсь, мы сможем улучшить работу болида к началу квалификации», – рассказал Перес.

«Феррари» хочет победный цикл, а не один титул». Шеф Скудерии – о пересборке по образу «Мерседеса» и основах строительства команды в «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram