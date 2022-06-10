Дэймон Хилл о шансах Алонсо на подиум в Баку: «Почему нет – в гонке может случиться что угодно»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года и комментатор Sky Sports Дэймон Хилл считает, что у есть шансы побороться за место на подиуме на .

По итогам первой пятничной практики Алонсо занял 5-е место, а по итогам второй 4-е.

«Этот парень – настоящий гонщик, до мозга костей. Ему нравится соревноваться и он всегда выкладывается на сто процентов, показывая свой максимум. Наблюдать за его выступлениями настоящее удовольствие.

Может ли Алонсо побороться за подиум? А почему нет? Мы знаем, что на этой трассе гонки далеко не всегда складываются так, как вы изначально предполагаете. В гонке может случиться что угодно, так что да, вполне», – рассказал Хилл.

Гонщик «Ф-1» выиграл Монако, выбил новый контракт – и ушел в отрыв с пьяными танцами. Пришлось каяться перед женой через соцсети

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