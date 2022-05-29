Шарль Леклер: «Последний квалификационный круг был одним из лучших в карьере – жаль, не удалось его завершить»

Обладатель поула рассказал о прерванной попытке в квалификации к .

Пилот «Феррари» не завершил последний круг, так как сессию остановили красными флагами после аварий из и . Предыдущей попытки хватило Леклеру для первой позиции.

«Я очень доволен скоростью по ходу всего уик-энда. Я чувствовал уверенность в машине, и в третьем сегменте стал атаковать чуть больше. Первый круг вышел хорошим, а второй, думаю, был одним из лучших, что я когда-либо проезжал в квалификациях.

Пилотировать очень весело, я действительно ехал на пределе. Избыточная поворачиваемость была серьезной, заднюю часть болтало – тем не менее, последний круг вышел замечательным. Жаль, не удалось его завершить, но это Монако. Здесь всегда существует риск желтых или красных флагов в последней попытке. Как бы то ни было, поул за нами, я очень доволен», – сказал монегаск.

Гран-при Монако-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

Напарник Ферстаппена гнался за поулом в Монако, но влетел в стену. Зато разбил вторую «Феррари» и закончил выше Макса

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