Кристиан Хорнер о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «Копирование – величайшая форма лести»

Кристиан Хорнер поделился мнением о сходствах болидов «Ред Булл» и «Астон Мартин».
Британская команда привезла на Гран-при Испании обновленную машину, весьма похожую на RB18. Руководитель «Ред Булл» сообщил, что доверяет Международной автомобильной федерации (ФИА), которая признала AMR22 легальным. В то же время Хорнер указал на важность сохранности интеллектуальной собственности.
За последний год из «Ред Булл» в «Астон Мартин» перешли несколько сотрудников, в том числе экс-глава отдела аэродинамики Дэн Фэллоус.
«Копирование – величайшая форма лести. Это большое дело – проинструктировать команду создать весьма схожий клон нашей машины. И, конечно, зимой ушли несколько человек – ты не можешь контролировать, что у них в голове.
Нас сильно обеспокоила бы смена владельца интеллектуальной собственности в каком угодно виде. Мы рассчитываем, что ФИА сделает все возможное, чтобы интеллектуальная собственность «Ред Булл» не оказывала влияния на любые машины», – заявил Хорнер.
ФИА подтвердила легальность «Астон Мартин» после изучения сходств с «Ред Булл»
Все обновления к Гран-при Испании: «Астон Мартин» сменил концепцию, «Макларен» привез наибольшее число новинок
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram