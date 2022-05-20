Кристиан Хорнер о «Ред Булл» и «Астон Мартин»: «Копирование – величайшая форма лести»

поделился мнением о сходствах болидов «Ред Булл» и «Астон Мартин».

Британская команда привезла на Гран-при Испании обновленную машину, весьма похожую на RB18. Руководитель «Ред Булл» сообщил, что доверяет Международной автомобильной федерации (ФИА), которая признала AMR22 легальным. В то же время Хорнер указал на важность сохранности интеллектуальной собственности.

За последний год из «Ред Булл» в «Астон Мартин» перешли несколько сотрудников, в том числе экс-глава отдела аэродинамики Дэн Фэллоус.

«Копирование – величайшая форма лести. Это большое дело – проинструктировать команду создать весьма схожий клон нашей машины. И, конечно, зимой ушли несколько человек – ты не можешь контролировать, что у них в голове.

Нас сильно обеспокоила бы смена владельца интеллектуальной собственности в каком угодно виде. Мы рассчитываем, что ФИА сделает все возможное, чтобы интеллектуальная собственность «Ред Булл» не оказывала влияния на любые машины», – заявил Хорнер.

ФИА подтвердила легальность «Астон Мартин» после изучения сходств с «Ред Булл»

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