Льюис Хэмилтон о городских Гран-при: «Люди важнее, чем исторические трассы»

Пилот сравнил городские гонки «Формулы-1» с историческими .

По мнению Хэмилтона, гонки в центрах городов обладают преимуществами как для болельщиков, так и для влияния «Ф-1» на сообщества.

«Я немного старомоден, поэтому, разумеется, люблю историю – особенно историю некоторых автодромов. Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что главное – люди.

Мы можем приехать на край света, где будет очень мало людей, не особо удобное размещение, не лучшая среда для нас как личностей. Классно пилотировать на исторических трассах, но люди важнее.

И болельщики действительно создают зрелище. Мы поняли это во время пандемии: из-за пустых трибун атмосферы вообще не было – как на тестах. Пилотировать в таких условиях не очень приятно. Теперь же мы видим сотни тысяч зрителей, они заряжены, энергичны, взволнованы и стремятся узнать больше.

Я считаю, что фанаты – сердце нашего спорта, они его создают. Кроме этого, гонки в городах, где мы можем погрузиться в среду, действительно оказывают влияние. К примеру, я люблю , но какого-либо разнородного сообщества там нет. Там мы не влияем. В Майами мы можем что-то сделать. Я встретился с детьми различного происхождения – теперь они хотят изучать инженерные и естественные науки. С моей точки зрения, это гораздо круче», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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