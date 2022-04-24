Ландо Норрис: «Макларен» заслужил подиум – упорная работа дала плоды»

Пилот высказался после первого подиума в 2022 году.

Норрис завершил -Романьи на третьем месте, уступив лишь гонщикам «Ред Булл» и .

«Конечно, это неожиданность. Потрясающая гонка, потрясающий уик-энд. Команда заслужила это – мы прошли от того, что было в первой гонке, до подиума. Превосходная командная работа.

Все вложили много времени и усилий. Кроме этого, мне нравятся такие условия, обычно я выступаю довольно хорошо. Прекрасный уик-энд, упорная работа дала плоды», – заявил Норрис.

У «Ред Булл» – первый дубль за 6 лет! Ферстаппен выиграл в Имоле, Перес отразил атаки Леклера

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram