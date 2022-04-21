Гельмут Марко: «Для «Ред Булл» и «Феррари» спорт на первом месте, а в «Мерседесе» много политики»

Советник Гельмут Марко объяснил, в чем разница между «Феррари» и «Мерседесом».

В прошлом сезоне вырвал титул у лидера немецкой команды , а в этом считался конкурентом из Скудерии.

«У нас с «Феррари» похожий подход. Мы работаем со страстью к гонкам, спорт находится на первом месте. В много политики, это создает другую атмосферу. С «Феррари» отношения лучше.

Более того, Макс сражается с Леклером, с которым вместе рос в картинге. Они давно друг друга знают. С Льюисом Хэмилтоном все иначе: он гораздо старше и был королем, на чей трон посягнул молодой гонщик. Сейчас совсем другая картина с психологической точки зрения», – уверен Марко.

Гельмут ответил на вопрос, прошел ли Хэмилтон свой пик:

«У Хэмилтона все равно огромный опыт. В прошлом году это часто проявлялось, особенно когда он отлично пилотировал на очень изношенных шинах. Но в какой-то момент опыт уже не может соперничать с энтузиазмом и чистой скоростью молодых пилотов».

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