Гельмут Марко: «Не знаю, лучший ли у Ферстаппена контракт в «Ф-1» – я не в курсе соглашения Хэмилтона»

Продление контракта с стало простым решением для «Ред Булл», утверждает советник команды .

Соглашение с новым чемпионом «Формулы-1» рассчитано до конца 2028 года. По версии It.motorsport.com, Ферстаппен будет получать 44 миллиона долларов в год, а через несколько лет сумма вырастет до 55 миллионов. Сделку с оценивали в 40 миллионов.

«Я горжусь достижениями Макса. Он подтвердил, что мы сделали правильный выбор, взяв его в «Формулу-1».

Решение снова продлить контракт и на такой длительный срок получилось не настолько уж сложным. Мы просто поменяли даты», – заявил Марко.

Австриец признал, что зарплата Ферстаппена повысилась, но не стал подтверждать информацию о том, что Макс самым высокооплачиваемым гонщиком «Ф-1»:

«Не знаю, правда ли это, потому что я не в курсе контракта Хэмилтона.

С моей точки зрения, нормально, что в ранге чемпиона Макс будет зарабатывать больше, чем раньше».

Марко рассказал, что в последние годы беспокоился о возможном переходе Ферстаппена в другую команду:

«Да, немного. Когда мы долго не могли предоставить ему чемпионскую машину, я боялся, что он куда-нибудь уйдет».

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